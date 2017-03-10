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Минприроды хочет внестит поправки в Лесной кодекс РФ

15:3010 марта 2017Просмотров: 126

Соответствующий проект Федерального закона, разработанный Министерством природных ресурсов и экологии РФ, глава ведомства Сергей Донской представил на заседании Правительства РФ.

Проектом вводится новая норма, регулирующая вопросы осуществления органами государственной власти регионов федеральных полномочий в области лесных отношений.

В частности, Рослесхоз наделяется правом давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных полномочий.

По итогам заседания документ одобрен, в ближайшее время законопроект будет внесен для рассмотрения депутатами Государственной Думы РФ в первом чтении, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Как отметил Сергей Донской, принятие данных изменений будет способствовать совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с управлением землями лесного фонда, а также станет эффективным инструментом контроля над эффективностью исполнения регионами переданных полномочий в области лесных отношений.


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