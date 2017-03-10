На Женевском автосалоне назвали три лучших автомобиля этого года

На Женевском автосалоне объявили список претендентов на «Лучший автомобиль мира».

В него вошли сразу две немецкие марки: «Audi» Q5 и «Volkswagen» Tiguan. Третьим претендентом оказался «Jaguar» F-pace.

Также будут выбраны лучшие автомобили класса люкс (в него также вошли две немецкие марки), лучший экомобиль (в этой номинации значится знаменитая марка «Tesla»), лучший городской автомобиль.

Конкурс World Car Awards проводится уже третий год подряд. Победителей определяют более 70 журналистов со всего мира, в их числе четверо россиян.

Список финалистов опубликован на сайте World Car Awards.