Никас Сафронов: жить в Мурманске мне было бы комфортно. Журналисты ТВ-21 ночью встретили художника в аэропорту и провели экскурсию по городу

Никас Сафронов прилетел около 01:00 ночи. Летел из Москвы он бизнес-классом, но вышел со всеми пассажирами. Открытый и общительный сразу же немного рассказал нам, что знает о Мурманске и охотно согласился на интервью в автомобиле по дороге из Мурмашей в гостиницу.

Никас Сафронов прилетел лично открыть выставку своих работ, которая состоится сегодня в Мурманском областном художественном музее. Так же примет участие в пресс-конференции с журналистами и гостями. На выставке будет представлено около 100 полотен, написанных в различных стилях - от кубизма до архитектурных пейзажей.

В Мурманске художник не впервые и сказал, что легко мог бы жить на Севере в условиях полярной ночи. А всё потому, что ложится спать он обычно в 9 утра и темное время суток для него комфортно для работы. А что раздражает художника и как он делает наброски без карандаша и бумаги? Расскажем сегодня в программе «Новости» сегодня в 19:30.