16+
N-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Никас Сафронов: жить в Мурманске мне было бы комфортно. Журналисты ТВ-21 ночью встретили художника в аэропорту и провели экскурсию по городу

12:2110 марта 2017Просмотров: 357

Никас Сафронов прилетел около 01:00 ночи. Летел из Москвы он бизнес-классом, но вышел со всеми пассажирами. Открытый и общительный сразу же немного рассказал нам, что знает о Мурманске и охотно согласился на интервью в автомобиле по дороге из Мурмашей в гостиницу.

Никас Сафронов прилетел лично открыть выставку своих работ, которая состоится сегодня в Мурманском областном художественном музее. Так же примет участие в пресс-конференции с журналистами и гостями. На выставке будет представлено около 100 полотен, написанных в различных стилях - от кубизма до архитектурных пейзажей.

В Мурманске художник не впервые и сказал, что легко мог бы жить на Севере в условиях полярной ночи. А всё потому, что  ложится спать он обычно в 9 утра и темное время суток для него комфортно для работы. А что раздражает художника и как он делает наброски без карандаша и бумаги? Расскажем сегодня в программе «Новости» сегодня в 19:30.  

Читайте также
Никас Сафронов пришёл в гости к популярному мурманскому ведущемуСотрудники дорожной полиции подвели итоги мероприятия «Грузовик»Розовый термос и уголовный кодекс в подарок от начальника УФСИНВасилий Березуцкий приостановил выступления за сборную России
Американские учение нашли потерявшийся индийский спутник на ЛунеМесто встречи ТВ-21: берегите детейСпутниковый детектор молний сделал первые фотографииЕвгений Никора выступил с докладом на совещании по вопросам перехода арктических регионов на новую систему обращения с отходамиВласти Зеленоборского проверили строительство 24-квартирного жилого дома в МолочномМинприроды хочет внестит поправки в Лесной кодекс РФ
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  