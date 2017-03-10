16+
N-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Пассажир поезда «Мурманск – Москва» хранил при себе крупную партию психотропных наркотиков

13:4410 марта 2017Просмотров: 194

Пассажир поезда «Мурманск-Москва» имел при себе пластиковую коробку, в которой находились остатки порошкообразного вещества розового цвета и два свертка из полимерного материала с запаянными горловинами с находящимся внутри розовым порошком, а кроме этого полимерный пакет с комплементарной застежкой, с находящимся внутри порошком розовго цвета.

Изъятые вещества были направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

Исследование выявило наркотическое вещество, содержащее в своем составе психотропное вещество-амфетамин – массой 20,7141 грамма, что является крупным размером.

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что подозреваемый нигде не работает, ранее судим.

Следственным отделением Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств», сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Теперь мужчине грозит от трех до десяти лет колониии со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей

Читайте также
Никас Сафронов пришёл в гости к популярному мурманскому ведущемуСотрудники дорожной полиции подвели итоги мероприятия «Грузовик»Розовый термос и уголовный кодекс в подарок от начальника УФСИНВасилий Березуцкий приостановил выступления за сборную России
Американские учение нашли потерявшийся индийский спутник на ЛунеМесто встречи ТВ-21: берегите детейСпутниковый детектор молний сделал первые фотографииЕвгений Никора выступил с докладом на совещании по вопросам перехода арктических регионов на новую систему обращения с отходамиВласти Зеленоборского проверили строительство 24-квартирного жилого дома в МолочномМинприроды хочет внестит поправки в Лесной кодекс РФ
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  