Пассажир поезда «Мурманск – Москва» хранил при себе крупную партию психотропных наркотиков

Пассажир поезда «Мурманск-Москва» имел при себе пластиковую коробку, в которой находились остатки порошкообразного вещества розового цвета и два свертка из полимерного материала с запаянными горловинами с находящимся внутри розовым порошком, а кроме этого полимерный пакет с комплементарной застежкой, с находящимся внутри порошком розовго цвета.

Изъятые вещества были направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

Исследование выявило наркотическое вещество, содержащее в своем составе психотропное вещество-амфетамин – массой 20,7141 грамма, что является крупным размером.

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что подозреваемый нигде не работает, ранее судим.

Следственным отделением Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств», сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Теперь мужчине грозит от трех до десяти лет колониии со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей