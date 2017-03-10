Полное признание вины помогло уклонисту из Кольского района избежать уголовной ответственности

Судом было рассмотрено уголовное дело в отношении Виктора Неклюдова, обвиняемого уклонении от прохождения воинской службы.

Указанное преступление выявлено прокуратурой района при проведении проверки соблюдения требований закона о воинской обязанности и военной службе.

Прокурором установлено, что Неклюдов, не желая проходить военную службу, не являлся в военкомат Кольского района по повесткам, а также уехал за пределы Мурманской области.

Прокуратурой района в отношении Неклюдова было возбуждено уголовное дело.

Вину в совершении указанного преступления Неклюдов в ходе предварительного следствия признал полностью, раскаялся в содеянном, активно сотрудничал со следствием, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Постановлением суда уголовное дело в отношении Неклюдова прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием подсудимого.

После призывной кампании молодой человек будет проходить службу в армии.