Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 10 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Экскурсия для инвесторов. Вице-губернатор Алексей Тюкавин показал китайским бизнесменам, куда вложить деньги.



Зачем отменять открепительные удостоверения на выборах? Узнаем лично у инициатора законопроекта сенатора Андрея Клишаса



Русский Дали в Мурманске. Ночная прогулка по городу с Никасом Сафроновым.



Всего один день в Заполярье, но какой! Встреча с журналистами и открытие персональной выставки известного художника.



Сухопутные подразделения Северного флота готовятся к международным Армейским играм 2017



Переживали о суровом наказании и просили прощения у сокамерников. Повесившиеся в изоляторе арестанты оставили предсмертные записки.



И в ее руках послушно, обретали куклы души. В Арктическом университете открылась выставка авторских кукол



Фетисов, Буре и Потанин - в Норильске впервые состоялась игра Ночной хоккейной лиги России.

