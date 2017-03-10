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Полное видео программы «Новости»

20:0010 марта 2017Просмотров: 191

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 10 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Экскурсия для инвесторов. Вице-губернатор Алексей Тюкавин показал китайским бизнесменам, куда вложить деньги.

Зачем отменять открепительные удостоверения на выборах? Узнаем лично у инициатора законопроекта сенатора Андрея Клишаса

Русский Дали в Мурманске. Ночная прогулка по городу с Никасом Сафроновым.

Всего один день в Заполярье, но какой! Встреча с журналистами и открытие персональной выставки известного художника.

Сухопутные подразделения Северного флота готовятся к международным Армейским играм 2017

Переживали о суровом наказании и просили прощения у сокамерников. Повесившиеся в изоляторе арестанты оставили предсмертные записки.

И в ее руках послушно, обретали куклы души. В Арктическом университете открылась выставка авторских кукол

Фетисов, Буре и Потанин - в Норильске впервые состоялась игра Ночной хоккейной лиги России.

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