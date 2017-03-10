Прогноз погоды по Мурманской области на 11 марта

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, утром и днем на севере области умеренный снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем на севере 10-15 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днем от 0 до -5°. Гололедица.
Прогноз погоды на 11 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-7..-9
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Умба
|
-7..-9
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-7..-9
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-9..-11
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-9..-11
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-11..-13
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-8..-10
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-8..-10
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-6..-8
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-5..-7
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-5..-7
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-5..-7
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-5..-7
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 марта
|
Температура воздуха
|
утром -5..-7
|
днем -1..-3
|
вечером -1..-3
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег