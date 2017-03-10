Прогноз погоды по Мурманской области на 11 марта

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, утром и днем на севере области умеренный снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем на севере 10-15 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днем от 0 до -5°. Гололедица.

Прогноз погоды на 11 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -7..-9 -1..-3 без осадков небольшой снег Умба -7..-9 -1..-3 без осадков небольшой снег Полярные Зори -7..-9 -1..-3 без осадков небольшой снег Апатиты -9..-11 -1..-3 без осадков небольшой снег Кировск -9..-11 -1..-3 без осадков небольшой снег Ковдор -11..-13 -2..-4 без осадков небольшой снег Мончегорск -8..-10 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -8..-10 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -6..-8 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Никель -5..-7 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Заполярный -5..-7 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Североморск -5..-7 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Мурманск -5..-7 -1..-3 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 марта