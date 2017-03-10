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Прогноз погоды по Мурманской области на 11 марта

14:1610 марта 2017Просмотров: 206

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, утром и днем на севере области умеренный снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем на севере 10-15 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днем от 0 до -5°. Гололедица.

Прогноз погоды на 11 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-7..-9

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Умба

-7..-9

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Полярные Зори

-7..-9

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-9..-11

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Кировск

-9..-11

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Ковдор

-11..-13

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Мончегорск

-8..-10

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-8..-10

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-6..-8

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-5..-7

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-5..-7

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-5..-7

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-5..-7

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 марта

Температура воздуха

утром  -5..-7

днем -1..-3

вечером -1..-3

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

 небольшой снег
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