Роспотребнадзор готовит женщинам светлое будущее

Матери смогут кормить грудничков на работе, а беременные — трудиться при естественном освещении.

Роспотребнадзор разработал проект СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин».

Он запрещает труд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Документом также предусмотрена обязанность работодателя предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помещение для кормления малышей.

Новый СанПиН вступит в силу в течение этого года. Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами, сообщают «Известия».



