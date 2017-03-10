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Роспотребнадзор готовит женщинам светлое будущее

09:1510 марта 2017Просмотров: 176

Матери смогут кормить грудничков на работе, а беременные — трудиться при естественном освещении.

Роспотребнадзор разработал проект СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин».

Он запрещает труд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Документом также предусмотрена обязанность работодателя предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помещение для кормления малышей.

Новый СанПиН вступит в силу в течение этого года. Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами, сообщают «Известия».

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