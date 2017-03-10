Розовый термос и уголовный кодекс в подарок от начальника УФСИН

Сегодня в Управлении федеральной службы исполнения наказаний награждали журналистов. Диплом в номинации «За творческий подход» получила Наталья Алексеенко.

Летом прошлого года на телеканале ТВ-21 вышел её репортаж о юбилее отряда спецназа «Айсберг». Во время торжественного выступления на сцену «Лапландии» ворвались условные террористы. Наталье Алексеенко пришлось на несколько минут превратиться в заложницу. Впрочем, очень скоро её освободили отважные бойцы спецназа.

Старания не прошли даром. Начальник УФСИН Евгений Шихов вручил цветы, диплом, блокнот, розовый термос для дальних дорог и уголовный кодекс – освежить в памяти на досуге.