Сопки красивые, а снег вкусный. Ночное интервью в машине с Никасом Сафроновым

Известный художник прилетел в Мурманск глубокой ночью! Встречала в аэропорту его съёмочная группа ТВ-21 - Татьяна Юлусова и Константин Кабанец. Наши журналисты пообщались с гостем прямо в машине, по дороге в гостиницу.

Час ночи! Никас Сафронов выходит из терминала и тут же угощает конфетами своих встречающих. «Добро пожаловать в город-герой Мурманск». «Спасибо, да, я хорошо знаю ваш город» - отвечает заслуженных художник.



Никас Сафронов, заслуженный художник России: «Здесь течёт Гольфстрим, это самый тёплый заполярный город. Самый большой и самый тёплый».



На интервью в машине, «по дороге», соглашается охотно, говорит, что не устал. Час ночи для него, как для меня время обеда. Зачастую он ложится спать в 9 утра. Накануне вылета в Мурманск он встречался с министром культуры и сантехниками, в его студии потёк потолок.



Никас Сафронов, заслуженный художник России: «А встаю я в час, иногда и в три, зависит от того времени. А зимой ты встаёшь, когда только брызжет рассвет, а просыпаешься, когда темно. И получается, что я живу в Мурманске. Я не вижу дня и вижу только ночь, ночь и ночь, но иногда беспробудный день».

Сон - лучший отдых. Но спать спокойно, признался художник, он может только дома. Сдержанный со стороны человек - он признался, что вывести его из себя могут оскорбительные статьи, неправильная интерпретация его слов и зависть. Но подавить такие моменты несложно - достаточно чаще оглядываться, ведь вокруг такая красота.



Никас Сафронов, заслуженный художник России: «Сопки красивые, снег необыкновенно вкусный, воздух тёплый идёт с Баренцева моря. Ты чувствуешь присутствие любви и тепла, как будто тебя ласкает женщина. Новостройки сделаны продумано и грамотно».



Его вдохновляет всё - пейзажи и урбанизация. А если в дороге приходят образы, он делает наброски без карандаша и бумаги. Складывает их в коробочки в своей голове, а потом дома переносит на бумагу, когда возвращается то из бедной Индия, то из жаркой Испании или с Крайнего Севера.



Никас Сафронов, заслуженный художник России: «И такое же отношение к людям. У меня разные друзья, я влюбляюсь в разных женщин. От высоких до маленьких, от татарочки до украинки. Для меня это является моей водой. Я не тот пескарь, который сидит в своей воде и боится выйти. А я общаюсь, встречаюсь, делаю выставки по России и миру».

Уже завтра он будет в Каспийске, а через день Иркутске. Презентации, лекции, встречи с друзьями и открытие выставок. А сейчас, в 2 часа ночи у него по плану ужин. Мы расстались у входа в гостиницу, Никас осмотрел центр города и пошёл ставить пунктик в своём личном списке дел - распробовать нашу северную кухню.