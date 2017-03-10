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Спутниковый детектор молний сделал первые фотографии

16:1410 марта 2017Просмотров: 108

NASA опубликовало первые снимки, сделанные метеорологическим спутником GOES-16 с детектором молний на борту.

NASA утверждает, что обнаружение и прогнозирование молний стало намного проще благодаря спутнику GOES-16 Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сообщает nat-geo.ru.

Аппарат был запущен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 19 ноября 2016 года, а первые снимки спутник сделал 14 февраля 2017 года.

GOES-16 оборудован системой геостационарного картографирования молний GLM (Geostationary Lightning Mapper).
Спутник находится на высоте почти в 36 тысяч километров на геостационарной орбите Земли, а детектор молний ведет наблюдение за грозами в западном полушарии планеты в непрерывном режиме. Он способен фиксировать все виды грозовой активности, включая атмосферные разряды между облаков.

Оптическое излучение молний фиксируется детектором спутника GOES-16, а система GLM определяет энергию молний в киловатт-часах. С помощью детектора метеорологи получат ценную информацию о возникновении грозовых фронтов, которая поможет заблаговременно предупредить общественность об опасных погодных условиях.

Спутниковые снимки детектора молний вместе с радиолокационными данными и информацией с других спутников позволят с высокой точностью прогнозировать бури, эффективнее бороться с пожарами, вызванными ударами молний в засушливых районах, определять потенциальные наводнения и паводки, а также составлять значительно более точные прогнозы погоды.



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