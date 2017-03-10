Сто картин Никаса Сафронова. В Мурманске, в художественном музее открылась выставка

Несколько часов назад в Мурманске свою персональную выставку открыл известный российский художник Никас Сафронов. Это произошло в Мурманском областном художественном музее. Северяне и гости города увидят более ста картин мастера в стиле Иконописи, кубизма, символизма и психологические портреты.

Николай Степанович Сафронов - заслуженный художник России. Писал портреты звёздам шоу-бизнеса и Президентам многих стран - России, Белоруссии, Украины и Туркменистана. В Мурманск всего на несколько дней он привёз около ста полотен, выполненных в различных техниках.



Никас Сафронов имеет большой список наград. Кроме этого, он профессор Ульяновского государственного университета и Международной Академии творчества. Проводит мастер-классы и читает лекции по всему миру. Выставка работ Никаса Сафронова будет открыта до 16 марта.