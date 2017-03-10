Сухопутные подразделения Северного флота готовятся к международным Армейским играм

Как захватить в плен «языка», и что сделать, чтобы быстро пройти 5 километров с препятствиями на танке Т-72? Военные Северного флота проводят отборочные этапы к грядущим международным армейским играм. На полигоне в Печенгском районе вместе с танкистами и разведчиками побывали Марк Протасов и Антон Батаев.

Военнослужащие мотострелкового подразделения отрабатывают условное наступление. Нужно пройти 50 метров и попасть из автомата в мишень, которая имитирует гранатомётчика в окопе.



А это уже работа разведподразделения. По условиям задачи необходимо остановить транспорт, нейтрализовать противника и взять «языка» с важными документами. На выполнение этого упражнения уходят даже не минуты, а считанные секунды. Дмитрий Беляков служит здесь по контракту уже 3 года. Сам родом из Оренбургской области, решил остаться на Северном флоте после срочной службы. Даже позвал сюда друга, теперь оба - разведчики. В отборочном этапе армейских игр уже участвовал, но так далеко зайти удалось впервые. Признаётся - ещё надо поработать над выносливостью, впереди много испытаний.



Дмитрий Беляков, старший разведчик: «Во-первых, волнение. Во-вторых, азарт, адреналин большой выделяется. Чтобы так же участвовать в соревнованиях разведчиков, нужно приложить немало усилий. Нужно заниматься спортом, бегать».



На подготовку опытного разведчика уходит немало времени и сил. Около года требуется, чтобы новичок усвоил все аспекты работы в таком подразделении. Свои коррективы вносит и климат - выполнять задачи большую часть года в снегу - тоже надо уметь.



Алексей Хворостянов, командир разведывательного батальона: «С одной стороны он нам помогает, потому что скрывает наши подходы, а так же при подходе личного состава даёт более незаметно подобраться к противнику, получить информацию, в принципе. Ну и подготовка у нас изначально идёт на севере. Никто у нас с юга не прибывает, поэтому личный состав готов к выполнению задач в наших условиях».



Во время армейских игр об этой специфике придётся забыть. Проводиться соревнования будут летом, в других регионах России. Чтобы быстро перестроиться и адаптироваться к незнакомым условиям, наши военные отрабатывают всё до автоматизма.



Дмитрий Солдатов, командир танка: «Механик, наводчик, командир, должны понимать друг друга с полуслова. Всё выполнять чётко, всё втроём делать, всё быстро».



Для участия в танковом биатлоне после первого этапа от Северного флота выбрали 3 основные экипажа и один запасной. Часть танкистов - участники игр прошлых лет.



Иван Федоряка, заместитель командира танковой роты: «Учли, какие были ошибки, т.е. то, что не знал экипаж, личный состав. Этому всему он уже обучен. И, я думаю, что в этом году покажем хорошие результаты».



Тренировка танковых экипажей Северного флота на Кольском полуострове продлится ещё какое-то время. Но уже через месяц наши танкисты отправятся в среднюю полосу, на танковый полигон «Алабино», где продолжат свои тренировки. Где будет проходить итоговый этап танкового биатлона, пока не известно, но ясно, что это будет проходить в середине лета.



В этом году Северный флот представлен в 28 дисциплинах международных армейских игр. Участвовать будет 2000 человек и 350 единиц техники.