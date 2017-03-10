Сын избивал мать-пенсионерку и вымогал у нее деньги

В отдел полиции Ковдора обратилась пенсионерка с заявлением о вымогательстве и избиении. Сотрудники полиции опросили женщину и установили, что вымогательство совершил ее сын 1982 года рождения.

Женщина рассказала полицейские, что ее сын пришел домой и потребовал деньги. Она объяснила сыну, что сняла последние деньги с карточки – 400 рублей – и больше у нее ничего нет.

Этого мужчине показалось мало, сын потребовал, чтобы пожилая женщина заняла деньги у соседей.

Пенсионерке удалось договориться с соседкой и взять у нее взаймы 1000 рублей, которые она также отдала сыну.

В ходе вымогательства денежных средств 34-летний мужчина причинил матери телесные повреждения, из-за которых женщине потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.