16+
N-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сын избивал мать-пенсионерку и вымогал у нее деньги

14:4510 марта 2017Просмотров: 165

В отдел полиции Ковдора обратилась пенсионерка с заявлением о вымогательстве и избиении. Сотрудники полиции опросили женщину и установили, что вымогательство совершил ее сын 1982 года рождения.

Женщина рассказала полицейские, что ее сын пришел домой и потребовал деньги. Она объяснила сыну, что сняла последние деньги с карточки – 400 рублей – и больше у нее ничего нет.

Этого мужчине показалось мало, сын потребовал, чтобы пожилая женщина заняла деньги у соседей.

Пенсионерке удалось договориться с соседкой и взять у нее взаймы 1000 рублей, которые она также отдала сыну.

В ходе вымогательства денежных средств 34-летний мужчина причинил матери телесные повреждения, из-за которых женщине потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Читайте также
Никас Сафронов пришёл в гости к популярному мурманскому ведущемуСотрудники дорожной полиции подвели итоги мероприятия «Грузовик»Розовый термос и уголовный кодекс в подарок от начальника УФСИНВасилий Березуцкий приостановил выступления за сборную России
Американские учение нашли потерявшийся индийский спутник на ЛунеМесто встречи ТВ-21: берегите детейСпутниковый детектор молний сделал первые фотографииЕвгений Никора выступил с докладом на совещании по вопросам перехода арктических регионов на новую систему обращения с отходамиВласти Зеленоборского проверили строительство 24-квартирного жилого дома в МолочномМинприроды хочет внестит поправки в Лесной кодекс РФ
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  