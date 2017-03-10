Танкер «Штурман Альбанов», доставляющий нефть с Ямала в Мурманск, вошел в тройку лидеров престижной международной премии

Уникальный арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Альбанов» вошел в тройку лидеров престижной международной премии Marine Propulsion Awards 2017 в номинации «Судно года» (Ship of the Year Award).

«Штурман Альбанов» был включен в шорт-лист решением независимого жюри, в которое входят представители научного сообщества, бизнеса, СМИ и морских классификационных обществ.

Согласно условиям конкурса победитель премии будет определен онлайн-голосованием, которое продлится до конца дня 13 марта. Принять участие в нем сможет каждый желающий.

Технические характеристики "Штурмана Альбанова" уникальны.

Судно спроектировано с учетом особенностей акватории Обской губы, которая отличается большим количеством отмелей, на отдельных участках следования судов относительно небольшой глубиной, и покрыта льдом с октября по июль.

«Штурман Альбанов» способен работать в Арктическом морском бассейне в условиях круглогодичной навигации при температурах до –45°С. Осадка судна позволяет ему свободно маневрировать в заливе, сообщает Korabel.Ru

Пропульсивная установка, состоящая из двух винторулевых колонок типа Azipod совокупной мощностью 22 мВт, обеспечивает танкеру высокую ледопроходимость и маневренность при преодолении торосов и тяжелых ледовых полей.