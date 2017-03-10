Телепрограмма на 12 марта (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 12 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Информационно-аналитическая программа «Место встречи - ТВ-21» обращается к наиболее значимым событиям жизни региона и России. Актуальные темы, компетентные собеседники, острые вопросы о том, что волнует северян, – всё это вызывает зрительский отклик.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Мультимир (6+)

Муми-тролль и комета.

В зоопарке - ремонт.

Трактаун.

Фиксики.

Великолепный Гоша.

10:00 Сокровища О.К. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Приключенческая комедия.

В ролях: Алексей Воробьев, Эльвира Ибрагимова, Байбулат Батуллин, Мария Кожевникова, Сергей Шакуров, Виктор Вержбицкий, Гоша Куценко, Сергей Никоненко.

Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…

В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под влияние чар авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!

11:51 Познавательная программа (12+)

Что такое семейное древо?

12:00 Оптина пустынь. Документальный цикл (16+)

Оптина пустынь — мужской монастырь, расположенный в Калужской области. Пустынями в старину называли места уединенных монашеских поселений. А Оптина — от имени разбойника Опта, который раскаялся и принял постриг с именем Макарий. Так из предводителей разбойников он стал отцом иноков и основателем новой обители. Оптина Пустынь была центром не только религиозной жизни; сюда на беседы со старцами приезжали Лев Толстой, Федор Достоевский и Николай Гоголь. Фильм знакомит с самыми известными Оптинскими старцами и нынешним наставником оптинских монахов, духовником Патриарха Кирилла — старцем Илией, а также другими обитателями монастыря.

12:54 Шоу «Без страховки». Выпуск 2 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

15:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Великолепный Гоша.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владимир Шевельков (12+)

Герой очередного выпуска программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» - известный актёр и режиссёр Владимир Шевельков. Он полюбился зрителям по лентам «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Гардемарины, вперёд!», «Сердца трёх» и многим другим. Владимир Алексеевич представил мурманчанам свою новую режиссёрскую работу - полнометражную ленту «О чём молчат французы» - и поделился размышлениями о времени и о себе.

17:47 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

Как питаются питоны?

18:00 Помпеи. Художественный фильм (16+)

Канада, Германия. 2014 г.

Боевик.

В ролях: Кит Харингтон, Эмили Браунинг, Адевале Акинойе-Агбаже, Кифер Сазерленд, Кэрри-Энн Мосс.

Римские солдаты стирают с лица земли деревню вместе с ее жителями. Единственный, кому удается выжить, - мальчишка по имени Майло. Через много лет он становится одним из самых сильных гладиаторов Римской империи. Он – раб, и единственная возможность обрести свободу – победить в гладиаторском поединке в городе Помпеи. Именно там Майло и встречает красавицу Кассию - дочь одного из самых богатых граждан города, обещанную в жены римскому сенатору. Однако предстоящая помолвка девушки – не единственная преграда на пути влюбленных. Пробуждается вулкан Везувий...

19:47 Угрозы современного мира. Атомный краш-тест. Документальный цикл (16+)

Трагедия на японской атомной станции «Фукусима-1» потрясла весь мир. И в очередной раз напомнила, что «мирный» атом не такой уж и мирный. Возможны ли подобные катастрофы на российских стратегических объектах? И что делают ученые для того, чтобы исключить даже саму возможность ошибки в атомной энергетике?

20:17 Познавательная программа (12+)

Что такое Википедия?

Что мы знаем о температуре тела?

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Уже не дети. Художественный фильм (16+)

США. 2012 г.

Мелодрама.

В ролях: Джулия Гарнер, Билли Зейн, Рори Калкин.

Рэйчел — пятнадцатилетняя девочка из семьи мормонов-фундаменталистов штата Юта. Однажды она находит запрещенную кассету с рок-музыкой. Никогда не слышав ничего подобного прежде, Рэйчел переживает неповторимые эмоции. Три месяца спустя Рэйчел обнаруживает, что беременна, и утверждает, что произошло непорочное зачатие от прослушивания запретных рок-записей. Родители Рейчел готовят для неё свадьбу, но она бежит в ближайший город — Лас-Вегас, чтобы найти человека, который поет на кассете, думая, что он имеет какое-то отношение к её таинственной беременности …

22:41 Евгений Малкин. Русский среди «Пингвинов». Документальный фильм (16+)

Вместе с Евгением Малкиным корреспонденты впервые проникают в абсолютное закулисье клуба НХЛ. Малкин водит нас по скрытым от посторонних глаз раздевалкам и различным техническим помещениям домашней арены «Питтсбург Пингвинз». Он показывает и объясняет, как живет профессиональный хоккей…

23:38 Сокровища О.К. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Приключенческая комедия.

В ролях: Алексей Воробьев, Эльвира Ибрагимова, Байбулат Батуллин, Мария Кожевникова, Сергей Шакуров, Виктор Вержбицкий, Гоша Куценко, Сергей Никоненко.

Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…

В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под влияние чар авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!

01:27 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северное сияние.

01:32 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Север – честная вещь. Это фильм-путешествие по красивейшим местам Ямала, знакомство с жителями, населяющими эти богатейшие земли. Участники телеэкспедиции, которую окружная телерадиокомпания организовала специально для съемок проекта, говорят, что стремились показать величие и хрупкость природы и напомнить человеку об его ответственности за все происходящее на планете.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Канинский тупик. В ненецком селе Ома, которое находится в Канинской тундре Ненецкого автономного округа, высокая смертность среди молодёжи. Главная причина суицидов, болезней и преступлений - пьянство. Коренное население деградирует. Местные власти бездействуют и даже попустительствуют.

Полярный сталкер. Владимир Чуков – путешественник, полярник, посвятивший Арктике всю свою жизнь. Он со своей командой стал первым в мире, кто дошел до Северного полюса на лыжах без поддержки с Большой Земли. Но какой ценой дались его команде эти снежные километры?

Сказание о народе Кето. Фильм повествует об уникальной культуре народа Кето - о его языке, особенностях жизненного уклада. Понять эту культуру помогают песни-стихи, передаваемые из поколения в поколение, и музыка северного народа, живущего на Енисее.

Моя программа джаз. О джазе Нового Орлеана известно много, а вот о джазе Нового Уренгоя, звучащего за Полярным кругом, догадываются не все.