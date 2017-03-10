Телепрограмма на 12 марта (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+
Воскресенье, 12 марта 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)
Информационно-аналитическая программа «Место встречи - ТВ-21» обращается к наиболее значимым событиям жизни региона и России. Актуальные темы, компетентные собеседники, острые вопросы о том, что волнует северян, – всё это вызывает зрительский отклик.
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Мультимир (6+)
Муми-тролль и комета.
В зоопарке - ремонт.
Трактаун.
Фиксики.
Великолепный Гоша.
10:00 Сокровища О.К. Художественный фильм (16+)
Россия. 2013 г.
Приключенческая комедия.
В ролях: Алексей Воробьев, Эльвира Ибрагимова, Байбулат Батуллин, Мария Кожевникова, Сергей Шакуров, Виктор Вержбицкий, Гоша Куценко, Сергей Никоненко.
Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…
В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под влияние чар авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!
11:51 Познавательная программа (12+)
Что такое семейное древо?
12:00 Оптина пустынь. Документальный цикл (16+)
Оптина пустынь — мужской монастырь, расположенный в Калужской области. Пустынями в старину называли места уединенных монашеских поселений. А Оптина — от имени разбойника Опта, который раскаялся и принял постриг с именем Макарий. Так из предводителей разбойников он стал отцом иноков и основателем новой обители. Оптина Пустынь была центром не только религиозной жизни; сюда на беседы со старцами приезжали Лев Толстой, Федор Достоевский и Николай Гоголь. Фильм знакомит с самыми известными Оптинскими старцами и нынешним наставником оптинских монахов, духовником Патриарха Кирилла — старцем Илией, а также другими обитателями монастыря.
12:54 Шоу «Без страховки». Выпуск 2 (16+)
Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.
15:30 Мультимир (12+)
Трактаун.
Фиксики.
Великолепный Гоша.
Мы живем в России.
16:00 Телегазета (12+)
16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
17:00 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
17:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владимир Шевельков (12+)
Герой очередного выпуска программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» - известный актёр и режиссёр Владимир Шевельков. Он полюбился зрителям по лентам «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Гардемарины, вперёд!», «Сердца трёх» и многим другим. Владимир Алексеевич представил мурманчанам свою новую режиссёрскую работу - полнометражную ленту «О чём молчат французы» - и поделился размышлениями о времени и о себе.
17:47 Познавательная программа (12+)
Консорциум Всемирной паутины WWW.
Как питаются питоны?
18:00 Помпеи. Художественный фильм (16+)
Канада, Германия. 2014 г.
Боевик.
В ролях: Кит Харингтон, Эмили Браунинг, Адевале Акинойе-Агбаже, Кифер Сазерленд, Кэрри-Энн Мосс.
Римские солдаты стирают с лица земли деревню вместе с ее жителями. Единственный, кому удается выжить, - мальчишка по имени Майло. Через много лет он становится одним из самых сильных гладиаторов Римской империи. Он – раб, и единственная возможность обрести свободу – победить в гладиаторском поединке в городе Помпеи. Именно там Майло и встречает красавицу Кассию - дочь одного из самых богатых граждан города, обещанную в жены римскому сенатору. Однако предстоящая помолвка девушки – не единственная преграда на пути влюбленных. Пробуждается вулкан Везувий...
19:47 Угрозы современного мира. Атомный краш-тест. Документальный цикл (16+)
Трагедия на японской атомной станции «Фукусима-1» потрясла весь мир. И в очередной раз напомнила, что «мирный» атом не такой уж и мирный. Возможны ли подобные катастрофы на российских стратегических объектах? И что делают ученые для того, чтобы исключить даже саму возможность ошибки в атомной энергетике?
20:17 Познавательная программа (12+)
Что такое Википедия?
Что мы знаем о температуре тела?
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
21:00 Уже не дети. Художественный фильм (16+)
США. 2012 г.
Мелодрама.
В ролях: Джулия Гарнер, Билли Зейн, Рори Калкин.
Рэйчел — пятнадцатилетняя девочка из семьи мормонов-фундаменталистов штата Юта. Однажды она находит запрещенную кассету с рок-музыкой. Никогда не слышав ничего подобного прежде, Рэйчел переживает неповторимые эмоции. Три месяца спустя Рэйчел обнаруживает, что беременна, и утверждает, что произошло непорочное зачатие от прослушивания запретных рок-записей. Родители Рейчел готовят для неё свадьбу, но она бежит в ближайший город — Лас-Вегас, чтобы найти человека, который поет на кассете, думая, что он имеет какое-то отношение к её таинственной беременности …
22:41 Евгений Малкин. Русский среди «Пингвинов». Документальный фильм (16+)
Вместе с Евгением Малкиным корреспонденты впервые проникают в абсолютное закулисье клуба НХЛ. Малкин водит нас по скрытым от посторонних глаз раздевалкам и различным техническим помещениям домашней арены «Питтсбург Пингвинз». Он показывает и объясняет, как живет профессиональный хоккей…
23:38 Сокровища О.К. Художественный фильм (16+)
Россия. 2013 г.
Приключенческая комедия.
В ролях: Алексей Воробьев, Эльвира Ибрагимова, Байбулат Батуллин, Мария Кожевникова, Сергей Шакуров, Виктор Вержбицкий, Гоша Куценко, Сергей Никоненко.
Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…
В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под влияние чар авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!
01:27 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Северное сияние.
01:32 Телегазета (12+)
02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Север – честная вещь. Это фильм-путешествие по красивейшим местам Ямала, знакомство с жителями, населяющими эти богатейшие земли. Участники телеэкспедиции, которую окружная телерадиокомпания организовала специально для съемок проекта, говорят, что стремились показать величие и хрупкость природы и напомнить человеку об его ответственности за все происходящее на планете.
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Канинский тупик. В ненецком селе Ома, которое находится в Канинской тундре Ненецкого автономного округа, высокая смертность среди молодёжи. Главная причина суицидов, болезней и преступлений - пьянство. Коренное население деградирует. Местные власти бездействуют и даже попустительствуют.
Полярный сталкер. Владимир Чуков – путешественник, полярник, посвятивший Арктике всю свою жизнь. Он со своей командой стал первым в мире, кто дошел до Северного полюса на лыжах без поддержки с Большой Земли. Но какой ценой дались его команде эти снежные километры?
Сказание о народе Кето. Фильм повествует об уникальной культуре народа Кето - о его языке, особенностях жизненного уклада. Понять эту культуру помогают песни-стихи, передаваемые из поколения в поколение, и музыка северного народа, живущего на Енисее.
Моя программа джаз. О джазе Нового Орлеана известно много, а вот о джазе Нового Уренгоя, звучащего за Полярным кругом, догадываются не все.