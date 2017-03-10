Учёные назвали причину алкоголизма

Учёные из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США) пришли к выводу, что алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина.

Алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих «гормон радости» — дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепляться привычка употреблять спиртное.

У непьющего человека в организме находится около 20 тыс. нейронов, вырабатывающих дофамин, который передаёт в мозг сигнал важности стимула или же сигнал ошибки.

Чтобы человек мог правильно себя вести и принимать правильные решения, должен поддерживаться определённый баланс этих сигналов, но под воздействием алкоголя он нарушается, сообщает RT.

«Стимул, связанный с алкоголем, передаётся дофаминергическими нейронами как имеющий мотивационную и поведенческую важность, независимо от того, совпадает он с ожидаемым исходом или нет, в то время как без алкоголя эти нейроны передавали бы некую меру соответствия между ожидаемым и полученным подкреплением», — говорится в тексте исследования.