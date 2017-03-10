9 марта Президент Владимир Путин на совещании с руководством МВД поставил задачу об усилении борьбы с теми, кто склоняет в социальных сетях подростков к суицидам.

В эту субботу на телеканале ТВ-21 выйдет программа «Место встречи». Главная тема - детский суицид. Гостями студии станут люди, которые непосредственно работают с детьми, в том числе специалисты инспекции по делам несовершеннолетних.

Немногие хотят вспоминать о трудных моментах своей жизни, а тем более рассказывать об этом на камеру. Марина просит не показывать свое лицо. Из-за конфликта с мужем она пристрастилась к алкоголю, ее лишили родительских прав, но уже через некоторое время жизнь вернулась в прежнее русло, ребенка вернули, помогли специалисты отдела по делам несовершеннолетних.



«Инспекция по делам несовершеннолетних встряхнула меня хорошенько, взялась за мозги, родила вторую дочку. Правда, сейчас без мужей воспитываю их, но, по крайней мере, все хорошо, к спиртному больше не притрагиваемся».



Мария Борец, заместитель начальника отдела участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 г. Мурманска: «Действительно она держится ради детей. Все сказано ею очень легко, на самом деле, это годы и годы переживания, занятий, включения психологов, психиатров, наркологов и очень большого количества специалистов».



Сотрудник отдела по делам несовершеннолетних Мария Борец уже много лет работает с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, говорит, что к каждому нужен индивидуальный подход, ведь часто на кону стоит человеческая жизнь. Помогают всем, неважно кто это пьющая мать или несмышлёный подросток.



Мария Борец, заместитель начальника отдела участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 г. Мурманска: «Дети, которые преступили закон, это совершение административных преступлений и общественно опасных деяний до наступления возраста уголовной ответственности, также дети, которые находятся на грани, которым требуется контроль, чтобы они вот-вот не переступили черту».



Одним из таких подростков чуть не переступившим черту оказался и Юрий. Он пытался украсть из магазина две бутылки алкоголя. Хотел продать и заработать на сигареты.



«Просто родители узнали, что я курю, перестали давать, сейчас бросил, опять дают деньги на карманные расходы. Я стоял на учете полгода, потом сняли с учета за исправлением».



Сейчас Юрий живет жизнью обычного подростка: увлекается робототехникой, общается с друзьями и никому не советует повторять его ошибки.



«Думайте своей головой, не преступайте закон, в будущем это вам сильно аукнется».



По словам Марии Борец, из тех ребят, которые состояли на учете исправляются всего 15 процентов, остальные могут повторить свои правонарушения до 18 лет еще несколько раз, из них 4 процента трудных подростков в будущем попадают в тюрьму.