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В Финляндии тишину и спокойствие сделают туристическим брендом

12:3310 марта 2017Просмотров: 159

Красота природы, спокойствие и тишина становятся новым трендом в туриндустрии Финляндии, туроператоры делают ставку на новый продукт — достижение гармонии в уединении на лоне природы.

По мнению финских туроператоров, тишина может стать новым туристическим трендом. «Созерцание природы и тишины – пользующиеся особой популярностью туристические козыри, которыми владеет Финляндия», — сообщает телекомпания.

Уединение и спокойствие были объявлены важными трендами на туристической выставке в Германии в прошлом году. Теперь их в полной мере – в прямом и переносном смысле – оценили финские туроператоры.

Финансируемая из государственных средств компания Visit Finland (бывший Центр развития туризма) всерьез взялась за лоббирование нового тренда. «В опубликованной в феврале серии статей «Slow news from Finland» компания уделяет особое внимание природе, спокойствию и тишине как ключевым аспектам маркетинга Финляндии», — поясняет телекомпания.

Одна из статей рассказывает именно о том, что поиски гармонии на лоне природы являются глобальным трендом, а Финляндия – одна из самых тихих европейских стран. Однако Финляндии еще нужно научиться «продавать тишину».

По словам начальника отдела продаж туристического агентства региона Юго-Западной Лапландии Тейи Миккола, для многих туристов тишина может быть одним из самых важных факторов, несмотря на то что его даже не рекламировали.

С другой стороны, многие компании уже заметили желание путешественников находиться в уединении: например в Лапландии открылись отели в заповедной зоне.

В качестве примера новых услуг телекомпания приводит основанную год назад двумя женщинами компанию из Тервола, которой удалось создать бренд из того, что местным жителям достается бесплатно: из излечивающего стресс спокойствия, которое дарует природа, сообщает РИА Новости

Единственная активность, входящая в предлагаемые услуги, – это перемещение в места уединения или приготовление еды на костре.

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