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В краеведческом музее расскажут о НЭПе и советской денежной реформе

15:1510 марта 2017Просмотров: 158

14 марта в Мурманском областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти.

На выставке будут представлены материалы, рассказывающие о преодолении страной катастрофических последствий Первой мировой и Гражданской войн, проведении новой экономической политики, борьбе с голодом и денежной реформе 1922-1924 годов.

В витрине можно будет увидеть личные вещи, фотографии и документы организаторов первых Карских продовольственных экспедиций, уникальное издание книги Николая Васильева «Карская экспедиция», денежные знаки образца 1918 – 1921 годов и другие экспонаты. 

Выставка будет работать до 14 апреля.

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