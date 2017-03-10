16+
:-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске нетрезвый водитель попытался скрыться от дорожной полиции сначала на машине, а затем пешком

10:0010 марта 2017Просмотров: 78

В ночь с 26 на 27 февраля в Октябрьском округе областного центра внимание инспекторов дорожной полиции привлек автомобиль «Ниссан Патфайндер», стоявший по улице Радищева на зеленый сигнал светофора.

Далее автомобиль начал движение на запрещающий сигнал при приближении сотрудников Госавтоинспекции.

Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. Увеличивая скорость и нарушая Правила дорожного движения, автолюбитель опасно маневрировал по улицам города и попытался скрыться в гаражном кооперативе.

Транспортное средство было остановлено при наезде на сугроб в районе улицы Радищева. Водитель иномарки пытался убежать, однако был задержан инспекторами ОБ ДПС ГИБДД.

В ходе освидетельствования полицейские установили у водителя состояние алкогольного опьянения.

В отношении мурманчанина 1982 года рождения сотрудники ГИБДД составили административные протоколы.

Водитель все нарушения признал полностью, раскаялся, а наложенные штрафы оплатил уже на следующий день, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Реклама
Читайте также
В Мурманске на улице Свердлова сгорел автомобильУчёные назвали причину алкоголизмаНа Женевском автосалоне назвали три лучших автомобиля этого годаРоспотребнадзор готовит женщинам светлое будущее
О развитии Арктики на самом высоком уровне. Мурманская область готовится принять участие в международном форумеГлава «Норникеля» Владимир Потанин посетил Талнахскую обогатительную фабрикуВаренье, гостиницы и ветряки. В какие сферы развития Заполярья приходят инвесторы из других регионов?На форуме «Город – это мы!» в Заполярном решали, как сделать из бабушек городских активистовЗачем датчанам Арктика? Представители датского парламента встретились с Главой мурманской областной думы Сергеем ДубовымВоеннослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к выполнению парашютных прыжков
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  