В Мурманске нетрезвый водитель попытался скрыться от дорожной полиции сначала на машине, а затем пешком

В ночь с 26 на 27 февраля в Октябрьском округе областного центра внимание инспекторов дорожной полиции привлек автомобиль «Ниссан Патфайндер», стоявший по улице Радищева на зеленый сигнал светофора.

Далее автомобиль начал движение на запрещающий сигнал при приближении сотрудников Госавтоинспекции.

Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. Увеличивая скорость и нарушая Правила дорожного движения, автолюбитель опасно маневрировал по улицам города и попытался скрыться в гаражном кооперативе.

Транспортное средство было остановлено при наезде на сугроб в районе улицы Радищева. Водитель иномарки пытался убежать, однако был задержан инспекторами ОБ ДПС ГИБДД.

В ходе освидетельствования полицейские установили у водителя состояние алкогольного опьянения.

В отношении мурманчанина 1982 года рождения сотрудники ГИБДД составили административные протоколы.

Водитель все нарушения признал полностью, раскаялся, а наложенные штрафы оплатил уже на следующий день, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.