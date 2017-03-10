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В Норильске впервые состоялся матч Ночной хоккейной лиги России

20:0210 марта 2017Просмотров: 139

В Норильске впервые состоялся матч Ночной хоккейной лиги России. На лёд дворца спорта «Арктика» вышли лучшие хоккеисты Норильска и «Легенды российского хоккея».

Могильный, Касатонов, Фетисов, Буре - перед началом матча диктор объявил ещё десяток известных фамилий. Среди них и глава «Норникеля», а теперь ещё и председатель Фонда развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига».

Владимир Потанин, глава «Норникеля»: «Во-первых, этот матч символизирует приход «Ночной хоккейной лиги» в наш город и у нас появляется команда ночной хоккейной лиги. И вот мастера хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым, устроят такой экзамен. Жду, что норильская команда успешно сдаст этот экзамен».

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион: «Надеюсь, команда нам сегодня даст возможность проявить наше мастерство. И мы готовились честно, потому, что понимаем, что будет серьёзная поддержка трибун и такой интерес. Мы готовы к серьёзной игре и понимаем, что ребята здесь играют в хоккей и радуются этому».

Павел Буре, чемпион мира: «Ну, вы знаете, у нас такой центр-форвард, я имею в виду Владимира Олеговича Потанина, поэтому сложно будет нас победить. У нас очень дружная хорошая команда, но не самое главное, кто выиграет, кто проиграет. Выиграют все, потому, что вызывает огромный интерес, мы здесь второй день уже и все только об этом говорят».

Центр-форвард оправдал надежды Павла Буре и с его подачи забросил в ворота норильчан первую шайбу на первой же минуте игры. Позже глава «Норникеля» отличился ещё раз и отдал несколько результативных передач.

Итоговый счет 11:5 в пользу «Легенд хоккея», но проигравших в этом матче не было. Все собранные средства - добровольные пожертвования за приобретение пригласительных билетов на игру - в размере более миллиона рублей будут удвоены компанией «Норникель» и переданы детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки на развитие детского спорта.

Александр Якушев, заслуженный тренер СССР и России: «Создатель этой идеи, этого проекта Владимир Путин поставил перед нами задачу - в первую очередь, это здоровье нации. Чтобы мужики после сорока лет занимались делом, а не ходили по подъездам. И пропаганда хоккея. Эти две задачи, которые были поставлены, я считаю, за эти шесть лет с успехом выполняются».

Поддержка спорта и развитие спортивной инфраструктуры в городах, где живут работники «Норникеля» и входящих в его состав компаний - один из ключевых элементов социальной политики. Так на следующий день после исторического матча в Норильске, в Заполярном, где расположена Кольская ГМК, была открыта современная ледовая арена. С инициативой ее строительства выступили горожане, а компания поддержала эту инициативу финансово.
Сейчас в «Ночной хоккейной лиге» уже задействовано 15 тысяч участников-хоккеистов - более 800 команд по всей стране. И цифры эти, при поддержке крупного бизнеса, звёзд хоккея и, конечно, болельщиков, по мнению Александра Якушева, могут и должны быть ещё больше.

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