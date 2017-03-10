Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России

Российский футбольный союз официально сообщает о том, что защитник Василий Березуцкий на данном этапе приостановил выступления за национальную сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

Василий Березуцкий, защитник: «Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА».

Фото: РФС