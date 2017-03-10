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Власти Зеленоборского проверили строительство 24-квартирного жилого дома в Молочном

15:5310 марта 2017Просмотров: 141

Представители администрации Зеленоборского (Самарина И. Н., Шеховцова Л. П.) посетили поселок Молочный с целью анализа строительства 24-квартирного жилого дома для зеленоборчан по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области».

Работы ведутся согласно графика строительства.

Рядом с домом располагаются амбулатория «Кольской центральной районной больницы», Детская музыкальная школа.

Все квартиры запроектированы исходя из условия заселения их одной семьей по нормам социального использования.

В квартирах запроектированы кухни, передние, ванные комнаты и туалеты, в 1-комнатных квартирах - совмещенные санузлы, кладовые и встроенные шкафы. Во всех квартирах предусмотрены вентилируемые сушильные шкафы.

Все квартиры на этаже имеют выход на лестничную площадку.

При социальной норме, установленной для Мурманской области, количество максимально проживающих людей составляет 32 человека.

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