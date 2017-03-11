2 года за 8 тысяч рублей. 26-летний мурманчанин похитил деньги с карточки у одногодка и земляка



В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску обратился 26-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств со счета его банковской карты.

Сотрудникам полиции северянин пояснил, что ранее он потерял телефон, а услугу «мобильный банк» сразу не отключил. В день утраты мобильного средства неизвестным с помощью данной услуги с его счета были похищены денежные средства в сумме 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый – 26-летний житель Мурманска, – был установлен и задержан оперативниками уже на следующий день после обращения в полицию заявителя. Ранее северянин в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Телефон, который он нашел на улице, он успел продать, а похищенные деньги

потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.