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Фальшивая пятитысячная. В Мурманске из оборота изъята поддельная денежная купюра

12:3711 марта 2017Просмотров: 214

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску обратились представители одного из банков, которые обнаружили денежную купюру достоинством в 5 тысяч рублей с признаками подделки. Купюра была изъята полицейскими и направлена на экспертизу.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что купюра изготовлена не производством полиграфических предприятий фабрики Гознака с явными признаками подделки.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег».
Полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному обороту денежных средств.

Полиция предупреждает граждан о том, что за изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы.
Обо всех фактах обнаружения фальшивых денежных купюр необходимо сообщать в полицию по телефону 02.

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