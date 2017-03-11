Из Мурманска в Калининград и Симферополь за полцены. Субсидируемые авиаперевозки начнутся 15 мая

Субсидируемые авиаперевозки в Симферополь и обратно начнутся 15 мая, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько. Это на полмесяца раньше, чем в 2016 году.

"Полеты в Крым планируется начать не 1 июня, как в предыдущие годы, а с 15 мая, и (они продлятся - прим. ТАСС) до 1 ноября. Маршрутная сеть увеличится на 3

направления - до 61 направления. Среди новых городов: Сочи, Орск и Сыктывкар. Бюджетное финансирование составит 475 млн рублей", - сказал Нерадько.

В 2016 году в рамках программы субсидирования перелетов в Крым было перевезено 117,4 млн пассажиров. Субсидирование осуществлялось по 36 маршрутам (из предложенных 58 направлений).

Полеты в Калининград.

Также новые маршруты появится в рамках программы субсидирования полетов в Калининград.

"Программа субсидирования полетов в Калининград расширяет свое действие на новые города - это Сочи, Екатеринбург, Мурманск и Архангельск. На ее реализацию направлено 370 млн рублей", - уточнил Нерадько.

В прошлом году финансирование программы составило 364,4 млн рублей, перевозки осуществляли 6 авиакомпаний по 2 маршрутам. По информации ТАСС