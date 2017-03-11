Лыжня дружбы. В Раякоски сегодня через три границы рвануло больше 3 тысяч человек (ФОТО)

По традиции только в этот день и только в этом месте государственные границы открываются навстречу спортивному празднику.

Длина дистанции – 12 километров (6 км по России + 1 км по Финляндии + 5 км по Норвегии).

Решение приурочить это спортивное мероприятие к Году экологии было принято в рамках рабочей встречи главы Минприроды России Сергея Донского с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун в ходе визита в регион в конце февраля.

Открытие «Лыжни Дружбы» традиционно зрелищное и торжественное мероприятие. Первыми на старт вышли пограничники трёх стран – России, Финляндии и Норвегии, затем

дали массовый старт.

В международном массовом лыжном пробеге приняли участие около трех тысяч спортсменов и физкультурников. Однако не все лыжники, вышедшие на трассу, бежали за победой,

для большинства «Лыжня Дружбы» – это символическое событие, посвященное единству приграничных стран.

Церемония торжественного открытия «Лыжни Дружбы» в поселке Раякоски состоялась сегодня в 13.00. Старт гонке был дан в 14.00.

На первом месте - российские пограничники, на втором - норвежские хранители границ, а на третьем - финские.

Двадцатые массовые соревнования стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы» открыли программу 83-го традиционного Праздника Севера.