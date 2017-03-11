16+
N-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Лыжня дружбы. В Раякоски сегодня через три границы рвануло больше 3 тысяч человек (ФОТО)

21:5111 марта 2017Просмотров: 288

По традиции только в этот день и только в этом месте государственные границы открываются навстречу спортивному празднику.
Длина дистанции – 12 километров (6 км по России + 1 км по Финляндии + 5 км по Норвегии).

Решение приурочить это спортивное мероприятие к Году экологии было принято в рамках рабочей встречи главы Минприроды России Сергея Донского с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун в ходе визита в регион в конце февраля.

Открытие «Лыжни Дружбы» традиционно зрелищное и торжественное мероприятие. Первыми на старт вышли пограничники трёх стран – России, Финляндии и Норвегии, затем
дали массовый старт.
В международном массовом лыжном пробеге приняли участие около трех тысяч спортсменов и физкультурников. Однако не все лыжники, вышедшие на трассу, бежали за победой,
для большинства «Лыжня Дружбы» – это символическое событие, посвященное единству приграничных стран.

Церемония торжественного открытия «Лыжни Дружбы» в поселке Раякоски состоялась сегодня в 13.00. Старт гонке был дан в 14.00.

На первом месте - российские пограничники, на втором - норвежские хранители границ, а на третьем - финские. 

Двадцатые массовые соревнования стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы» открыли программу 83-го традиционного Праздника Севера.

Читайте также
Водители были трезвы. По факту ДТП с пассажирскими автобусами в Кировском районе Мурманской области возбуждено административное производство"Я счастливый как никто". Члена Жюри КВН главу Мурманска Дмитрия Филиппова представили публике под песню ЛепсаСоревнования по сноуборду в Мончегорске. Юлия Черетун - сотрудник ТВ-21 вошла в тройку победителейМесто встречи ТВ-21: берегите детей
Aftenposten: Норвегия восстанавливает контакты с Россией на политическом уровнеИз Мурманска в Калининград и Симферополь за полцены. Субсидируемые авиаперевозки начнутся 15 маяВ Кандалакше под влиянием алкоголя у мужчины случился приступ щедрости. Протрезвев он написал заявление в полициюФальшивая пятитысячная. В Мурманске из оборота изъята поддельная денежная купюраНовые подробности о ДТП на автодороге Кировск-Коашва. Есть пострадавшиеПропала накануне 8 марта. В Мурманске разыскивают 15-летнюю девочку
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  