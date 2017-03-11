Новые подробности о ДТП на автодороге Кировск-Коашва. Есть пострадавшие

Сегодня около 09:00 на автодороге Кировск – Коашва не доезжая 2 км до пос. Коашва произошло столкновение двух автобусов. По преварительной информации, при проезде перекрестка пассажирский автобус «МАЗ», следуя по маршруту, не предоставил преимущества автобусу «Икарбус».

В результате столкновения пострадали восемь пассажиров из обоих транспортных средств, пятеро пассажиров автобуса «МАЗ» доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники областного управления ГИБДД.

Фото opentown