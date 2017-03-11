Пропала накануне 8 марта. В Мурманске разыскивают 15-летнюю девочку

Отделом полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавшая без вести Красношапка Валерия Валерьевна 2002 года рождения, которая ушла из дома 7 марта 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 159 см, худощавого телосложения, волосы русые, прямые, длинные, глаза зеленые.

Была одета: куртка спортивная светло-салатового цвета, джинсы темного цвета, кроссовки темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Красношапка Валерии Валерьевны, просьба сообщить в в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-89 (группа розыска).

Фото с сайта УМВД по Мурманской области