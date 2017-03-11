Соревнования по сноуборду в Мончегорске. Юлия Черетун - сотрудник ТВ-21 вошла в тройку победителей

В Мончегорске на горнолыжной базе «Лопарьстан» состоялись открытые соревнования по сноуборду на Кубок Кольской ГМК.
Принять участие в них могли все желающие старше 18 лет. Регистрация участников началась в 11.00. Старт соревнованиям был дан в полдень.
Сноубордисты выступили в двух возрастных группах - до 30 лет и старше. У каждого было две попытки.
Победителем среди мужчин в младшей возрастной группе стал Сергей Мельников из Никеля.
У старших - кировчанин Павел Богатырев.
Победительницей в женских стартах в старшей группе объявили мончегорку Дарью Бубнову.
В младшей группе 1 место заняла Александра Морозова из Полярных Зорей.
Начальник рекламной службы ТВ-21 Юлия Черетун заняла 3 место среди женщин в группе после 30 лет.
Соревнования по сноуборду на Кубок Кольской ГМК проводятся уже на протяжении нескольких лет. Их постоянными участниками наряду с мончегорцами являются спортсмены из Печенгского района. А теперь мурманчане, кировчане и жители Полярных Зорей штурмуют новые трассы.