В Кандалакше под влиянием алкоголя у мужчины случился приступ щедрости. Протрезвев он написал заявление в полицию

53-летний мужчина пригласил в гости 63-летнего приятеля. Друзья выпили. Показалось мало. И тогда хозяин дома предложил собутыльнику сходить в магазин за добавкой.

Наличных у него не было, и он выдал гостю свою банковкую карту и сообщил пин-код. Не дождавшись приятеля, мирно заснул. Протрезвев на следующий день и не обнаружив карты, мужчина обратился в дежурную часть полиции Кандалакши с сообщением о том, что с его банковской карты неустановленным лицом похищено более 7000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать мужчину, с которым накануне заявитель распивал спиртные напитки у себя по месту жительства – ранее судимого жителя Кандалакши 1954 года рождения.

Установить местонахождение злоумышленника по горячим следам не удалось.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который позже признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что накануне потерпевший попросил его купить спиртные напитки и передал ему свою банковскую карту, а также сообщил пин-код. Воспользовавшись этим, мужчина отправился

в ближайший магазин, приобрел спиртное, расплатившись картой потерпевшего, и решил обратно не возвращаться. В течение суток злоумышленник пользовался денежными средствами, находящимися на счету банковской карты, по своему усмотрению.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.