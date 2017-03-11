Водители были трезвы. По факту ДТП с пассажирскими автобусами в Кировском районе Мурманской области возбуждено административное производство

Сегодня в 09:00 на 28 км автодороги регионального значения Кировск – Коашва Кировского района Мурманской области произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Столкнулись два автобуса, один 108 рейсовый и Икарбус со сменой с Восточного рудника.



Водитель автобуса «МАЗ» 1958 года рождения, осуществляя пригородную регулярную пассажирскую перевозку по установленному маршруту, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Икарус», движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП 11 пассажиров (из них 4 – пассажиры автобуса «МАЗ») получили телесные повреждения, обслужены амбулаторно. Оба водителя, управлявшие транспортными средствами, на момент совершения ДТП были трезвы.

По факту ДТП возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью).