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"Я счастливый как никто". Члена Жюри КВН главу Мурманска Дмитрия Филиппова представили публике под песню Лепса

22:3311 марта 2017Просмотров: 356

Сегодня в Мурманске состоялся фестиваль региональной лиги КВН. Команды готовились к нему несколько недель. В этот раз сразиться метким словом и искрометной шуткой решили 12 команд.

Фестиваль открыт для иногодних квнщиков. Кроме мурманчан сцену вышли участники из Санкт-Петербурга, Архангельска и Петрозаводска.

Самыми упоминаемыми фамилиями, вокруг которых упражнялись в остроумии участники были капитан Сборной Мурманска, депутат Герман Иванов и глава Мурманска, бывший директор компании "Евророс" Дмитрий Филиппов. Участники обыгрывали все ипостаси Германа Иванова и Дмитрия Филиппова. Кстати,  первая шутка была как раз про главу Мурманска.  Герман Иванов представил его как новоиспеченного градоначальника и нового члена Жюри. Дмитрий Филиппов поднялся с места под песню в исполнении Григория Лепса "Я счастливый как никто". Герман добавил: видимо, так наш звукорежиссер представляет себе работу мэра. Дмитрию Филиппову шутка понравилась.

12 команд выходили на сцену. Соревновались в одном виде конкурсного состязания - показывали "Визитку".

В итоге приз в номинации: "Открытие" - команда "Овощной салат" из Санкт-Петербурга, третье место заняла мурманская команда филологического факультета. На втором - новинка сезона - команда из Снежногорска. Победили мурманчане - ребята из Морской академии.

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