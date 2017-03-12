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Амфетамин в носке. Житель Кандалакши доставил в Мурманск почти 100 граммов психотропного вещества

11:2812 марта 2017Просмотров: 379

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области стало известно, что ранее неоднократно судимый житель Кандалакши причастен к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе оперативных мероприятий в Первомайском округе Мурманска на улице около 22:00 полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у жителя Кандалакши 1982 года рождения сотрудники наркоконтроля обнаружили носок, в котором находился сверток из черного полиэтилена. Изъятое вещество
оперативники направили на экспертизу.

Эксперт установил, что подозреваемый хранил при себе с целью дальнейшей реализации 98,9624 грамма психитропного вещества амфетамин, что является крупным размером.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет. Подозреваемый находится под арестом.

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