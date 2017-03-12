Кража под видеокамеру. В Мурманском спортзале житель Мишуково похитил золотую цепочку



В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о краже золотой цепочки обратился 26-летний мурманчанин.

Заявитель пояснил, что был на тренировке в тренажерном зале и, чтобы цепочка не мешала, оставил ее без присмотра на подоконнике. Вернувшись, обнаружил, что его имущество похищено. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 16 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции опрошены работники заведения, возможные очевидцы происшествия, также изучена запись с камеры наблюдения, установленной в помещении.

Оперативниками первомайского отдела полиции подозреваемый был установлен. Им оказался неработающий 45-летний житель поселка Мишуково. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Похищенное имущество у него изъято и возвращено законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до двух лет.