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На север - не судьба. Перекрыто движение по Печенгской дороге, а также в Териберку и Туманный

18:4512 марта 2017Просмотров: 218

12 марта в период с 15:00 часов до улучшения погодных условий будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге «Кола - Серебрянские ГЭС» с 31 км до поселков Туманный и Териберка.

Сегодня с 15:30 до улучшения погодных условий закрыт участок Федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе с 1471 км по 1510 км. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через автодорогу «Никель – Приречный – Лотта».

В связи с неблагоприятными погодными условиями и во избежание ДТП Госавтоинспекция Мурманской области настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости.

Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Передвигаться на транспортном средстве с включенными фарами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Также на скользкой дороге нужно быть аккуратнее при совершении маневров, не выполнять резких перестроений и торможений, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, строго выполнять указания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД.

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