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Первым среди пограничников на "Лыжне дружбы" стал Сергей Зотов из Карелии

12:5012 марта 2017Просмотров: 556

На лыжной дистанции 12.5 км Сергей Зотов финишировал с результатом 27 минут. Как заявил сам победитель: "Погода была хорошая для скольжения, трасса была идеально жесткая. Получилось убежать."

Для сравнения, лучшим в масстарте среди мужчин стал Павел Носов с результатом 29 минут. К финишу Сергей прибыл с большим отрывом от преследователей. В прошлом году борьба среди российских лыжников была напряженнее. В этот раз победа далась легче. Спортсмены объясняют это тем, что в этом году на лыжне не было мурманских пограничников. Второе место в этом году досталось норвежцам. Фины пришли третьими. Напомним, это уже четвертая подряд лыжня "Дружба" на которой победу одержали российские пограничники.

Первое место среди женщин в масстарте заняла Анастасия Кириллова, Мурманск
Первое место среди мужчин в масстарте занял Павел Носов, Мурманск


Всего, по данным регионального спорткомитета, в массовом старте приняли участие около 4000 спортсменов.

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