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Штормовое предупреждение. Над Мурманской областью бушует циклон

18:5112 марта 2017Просмотров: 371

Мурманский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. 12 марта 2017 года в период 08-12 часов на побережье Мурмана ожидается опасное волнение 6,0-7,0 м.

Сохранится до конца суток 12 марта. В Мурманске ветер в настоящий момент северо-западный до 19 метров в секунду. Температура воздуха в областном центре минус 4. 
Сегодня Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, а температура воздуха несколько превысит климатические нормы.

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