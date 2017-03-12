Штормовое предупреждение. Над Мурманской областью бушует циклон

Мурманский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. 12 марта 2017 года в период 08-12 часов на побережье Мурмана ожидается опасное волнение 6,0-7,0 м.

Сохранится до конца суток 12 марта. В Мурманске ветер в настоящий момент северо-западный до 19 метров в секунду. Температура воздуха в областном центре минус 4.

Сегодня Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, а температура воздуха несколько превысит климатические нормы.