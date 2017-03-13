Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

Почти 4000 спортсменов приняли участие в лыжном забеге по территориям трёх стран в поселке Раякоски

В третьем роддоме поменяют вытяжку. Андрей Сысоев провёл совещание

В квартирах у десятков мурманчан потоп. Коммунальщики говорят, что денег на ремонт крыш нет

Полицейские Мурманской области продолжают выявлять торговые точки, где торгуют контрафактом, без лицензий и по ночам