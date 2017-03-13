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Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

17:5113 марта 2017Просмотров: 249

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  14 марта.

от горячего водоснабжения и отопления:

9:00 – 17:00                                            ул. Осипенко, 14

от горячего водоснабжения:

с 9 часов 13 марта до 16 часов 15 марта  ул. Зеленая, 82

                                                                  пр. Кольский, 72, 76, 78, 172

от газоснабжения:

9:30 – 16:00                                            пр. Героев-североморцев, 37, 39

                                                                  ул. Профсоюзов, 22, 24

                                                                  ул. Шевченко, 24, 26

от электроснабжения:

1:00 – 6:00                                            пр. Ленина, 59

                                                                  ул. Капитана Егорова, 14, 16

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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