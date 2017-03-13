Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.
от горячего водоснабжения и отопления:
9:00 – 17:00 ул. Осипенко, 14
от горячего водоснабжения:
с 9 часов 13 марта до 16 часов 15 марта ул. Зеленая, 82
пр. Кольский, 72, 76, 78, 172
от газоснабжения:
9:30 – 16:00 пр. Героев-североморцев, 37, 39
ул. Профсоюзов, 22, 24
ул. Шевченко, 24, 26
от электроснабжения:
1:00 – 6:00 пр. Ленина, 59
ул. Капитана Егорова, 14, 16
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.