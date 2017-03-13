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Двадцать лет за килограмм гашиша. В Коле задержали наркодилера

20:0813 марта 2017Просмотров: 472

В Мурманске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли более килограмма гашиша. Оперативники задержали наркодилера, который распространял его в Коле.

Сначала оперативники задержали наркомана, обнаружили у него 63 грамма растительного наркотика. Выяснили, где он его купил. И во время специальной операции задержали самого дилера. Ему 25 лет, он из Колы и при нем нашли еще сто граммов гашиша.

Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области обнаружили приготовленное к дальнейшему сбыту наркотическое вещество гашиш общей массой около 900 граммов. Всего оперативники изъяли из незаконного оборота около 1 килограмма 50 граммов наркотика растительного происхождения».

Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических веществ в крупном размере. Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до 20 лет.

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