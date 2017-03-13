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Мурманские дорожники предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с участков уборки снега

16:0113 марта 2017Просмотров: 7

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков: 


В ночь с 13 на 14 марта

Первомайский округ:
– ул. Шмидта, от въезда к гипермаркету «Окей» до ул. Полярной Дивизии, сторона нечетная;
– пр. Кирова, от ул. Марата до пр. Кольского, сторона четная.

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от пр. Кирова до ул. Журбы, сторона четная;
– ул. Книповича, от д. 31 до ул. Радищева, сторона четная.

Ленинский округ: 
– ул. Челюскинцев, нечетная сторона;
– Верхнеростинское шоссе, вдоль дорожных ограждений.

14 марта

Первомайский округ:
– пр. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, нечетная сторона;
– проезд вдоль пр. Кольского домов №№82, 80.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от дома №42 до ул. Радищева;
– ул. Полярной Дивизии, сторона четная.

Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев, нечетная сторона:
– ул. Александрова, четная сторона.

В ночь с 14 на 15 марта

Первомайский округ:
– пр. Кирова, от пр. Кольского до ул. Марата, нечетная сторона;
– пр. Кольский, от пр. Ленина до ул. Пономарева, сторона четная.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от ул. Полярные Зори  до дома №39, сторона нечетная;
– ул. Книповича, от ул. Буркова до ул. Полярные Зори, сторона четная.

Ленинский округ:
– ул. Подстаницкого;
– Верхнеростинское шоссе, от пр. Героев североморцев до Серпантина.

15 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от остановки «Автопарк» до остановки «Морская», сторона нечетная;
– ул. З.Космодемьянской, от ул. Морской до ДК «Молодежный», сторона нечетная.

Октябрьский округ:
– ул. Полярной Дивизии, сторона нечетная;
– ул. Маклакова, от ул. Старостина до ул. Скальной, сторона четная.

Ленинский округ:
– ул. Ковалева, четная сторона;
– разворотное кольцо троллейбуса на ул. Чумбарова-Лучинского.

В ночь с 15 на 16 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Пономарева до ул. Морской, сторона четная;
– пр. Кольский, от пр. Кирова до ул. Пономарева, сторона нечетная.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от ул. Полярные Зори  до ул. Буркова, сторона нечетная;
– ул. Книповича, от ул. Шмидта до ул. Ленина.

Ленинский округ:
– проезд 178 квартала;
– ул. Ковалева, четная сторона.

16 марта

Первомайский округ:
–ул. Зои Космодемьянской, от ул. Морской до ДК «Первомайский» сторона четная;
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Первомайский» до дома №34, сторона четная.

Октябрьский округ:
– ул. Маклакова, от ул. Старостина до ул. Скальной, сторона нечетная;
– ул. Маклакова, от ул. Скальной до дома №28,  сторона домов.

Ленинский округ:
– ул. Ковалева, нечетная сторона;
– ул. Гаджиева, четная сторона.

В ночь с 16 на 17 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от пр. Кирова до ул. Полярный Круг, сторона нечетная;
– ул. Зои Космодемьянской, от дома №34 до дома №108, сторона четная.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от пр. Ленина до ул. Буркова;
– ул. Маклакова, от дома №28 до ул. Старостина, сторона домов.

Ленинский округ:
– ул. Гаджиева, нечетная сторона;
– ул. Ковалева, нечетная сторона.

17 марта

Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской  от дома №34 до дома №108, сторона нечетная;
 – разворотное кольцо автобуса № 1.

Октябрьский округ:
– ул. Маклакова, от ул. Скальной до дома № 28, сторона обрыва;
– тротуары по пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова, четная сторона.


Ленинский округ:
– ул. Николаева;
– ул. Гаджиева, нечетная сторона.

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