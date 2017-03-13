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Почти 4000 спортсменов приняли участие в лыжном забеге по территориям трёх стран в поселке Раякоски

20:1213 марта 2017Просмотров: 361

Одно из самых ярких, самых массовых событий прошедших выходных это - «Лыжня Дружбы», которая состоялась в поселке Раякоски. На эти соревнования ежегодно приезжают тысячи спортсменов из России, Норвегии и Финляндии. Этот год не стал исключением.

Трасса традиционно проходила по территории трёх государств. На лыжню вышли почти 4000 человек. Этот старт стал юбилейным: «Лыжню Дружбы» проводят уже 20-й раз. Участие в забеге приняли корреспонденты телекомпании. Все подробности расскажем в конце программы. Дождитесь, будет интересно!

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