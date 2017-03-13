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Полицейские Мурманской области продолжают выявлять торговые точки, где торгуют контрафактом, без лицензий и по ночам

20:0913 марта 2017Просмотров: 584

В одном из магазинов в результате рейда были обнаружены 30 литров алкоголя, который продавались без документов и после девяти вечера. 

Ранее у торговцев уже отбирали лицензию. Полицейскими нелегальная торговля была приостановлена.

Денис Драгунов, заместитель начальника отдела УМВД России по Мурманской области: «В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в данной торговой точке, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 КоАП. По результатам административного расследования данное юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности».

Теперь хозяевам магазина придется заплатить штрафа от 50 до 100 тысяч рублей, алкоголь конфискован.

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