Простуды, редактура и праздник. КВН в Мурманске открыл новый сезон

Каждый год поклонников заполярного КВНа стараются удивить чем-нибудь интересным. И не только в плане юмора. Новый сезон 2017 еще до старта Фестиваля пестрел и переливался словно калейдоскоп. А все благодаря географии участников. Подробности - в репортаже Александра Суняева и Виталия Попкова.

Александр Нестеренко, редактор Мурманской региональной Лиги КВН: «Есть интересные команды. Например, не скажу какие. Есть много гостей из Петрозаводска, Архангельска, Питера. Из области приехали команды. Должно быть интересно».

Впервые в истории Мурманской лиги бороться за звание самого смешного будет практически весь Северо-Западный федеральный округ. Новый сезон - новые лица. Студенты, силовики, рабочие, шахтеры - заполярному зрителю остается лишь выбирать себе любимчиков среди этого разнообразия. На Фестиваль отобрали 13 команд, еще с пяток не прошли редактуры и не добрались до заветной сцены. Все стремятся завоевать Кубок. А может, и не все...

Сборная СГМУ, г. Архангельск: «Мы захотели сфоткаться с великим человеком - Германом Ивановым. Поэтому создали команду и приехали к вам. Это наша первая и последняя игра. Скажешь на камеру, что вы расформировываетесь? Не-е-ет!»

Жюри Фестиваля заседает в расширенном составе, 7 человек. Среди новых лиц - глава Мурманска Дмитрий Филиппов. К таким мероприятиям ему придется привыкать. Видимо, ЖКХ, дороги и КВН, в том числе, теперь передается по наследству, от мэра к мэру.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Конкурс, где собираются веселые и находчивые, обречен на успех. Поэтому я рад, что в Мурманске есть такое движение».

Если в Высшей лиге уже второй год играет сборная цирка, почему бы на местном уровне не сыграть сборной стэнд-апа? Так решили заполярные комики из смежного с КВНом юмористического жанра. Большинство из них как раз-таки выходцы из Клуба весёлых и находчивых. За текстовые шутки стэндаперы не переживают - их достаточно. А вот над номерами пришлось поломать голову.

Дмитрий Амелькин, команда КВН «Сборная Stand-up»: «Чтобы не быть скучными по картинке, мы дописывали сценки. КВН все же отличается от стэнд-ап, кардинально».

До летних каникул командам предстоит сыграть четвертьфинальные игры. А тем, кто участвует параллельно в других лигах не позавидуешь. Там ближайшие юмористические сражения начнутся уже в конце марта.