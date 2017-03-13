16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Простуды, редактура и праздник. КВН в Мурманске открыл новый сезон

20:0213 марта 2017Просмотров: 223

Каждый год поклонников заполярного КВНа стараются удивить чем-нибудь интересным. И не только в плане юмора. Новый сезон 2017 еще до старта Фестиваля пестрел и переливался словно калейдоскоп. А все благодаря географии участников. Подробности - в репортаже Александра Суняева и Виталия Попкова.

Александр Нестеренко, редактор Мурманской региональной Лиги КВН: «Есть интересные команды. Например, не скажу какие. Есть много гостей из Петрозаводска, Архангельска, Питера. Из области приехали команды. Должно быть интересно».

Впервые в истории Мурманской лиги бороться за звание самого смешного будет практически весь Северо-Западный федеральный округ. Новый сезон - новые лица. Студенты, силовики, рабочие, шахтеры - заполярному зрителю остается лишь выбирать себе любимчиков среди этого разнообразия. На Фестиваль отобрали 13 команд, еще с пяток не прошли редактуры и не добрались до заветной сцены. Все стремятся завоевать Кубок. А может, и не все...

Сборная СГМУ, г. Архангельск: «Мы захотели сфоткаться с великим человеком - Германом Ивановым. Поэтому создали команду и приехали к вам. Это наша первая и последняя игра. Скажешь на камеру, что вы расформировываетесь? Не-е-ет!»

Жюри Фестиваля заседает в расширенном составе, 7 человек. Среди новых лиц - глава Мурманска Дмитрий Филиппов. К таким мероприятиям ему придется привыкать. Видимо, ЖКХ, дороги и КВН, в том числе, теперь передается по наследству, от мэра к мэру.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Конкурс, где собираются веселые и находчивые, обречен на успех. Поэтому я рад, что в Мурманске есть такое движение».

Если в Высшей лиге уже второй год играет сборная цирка, почему бы на местном уровне не сыграть сборной стэнд-апа? Так решили заполярные комики из смежного с КВНом юмористического жанра. Большинство из них как раз-таки выходцы из Клуба весёлых и находчивых. За текстовые шутки стэндаперы не переживают - их достаточно. А вот над номерами пришлось поломать голову.

Дмитрий Амелькин, команда КВН «Сборная Stand-up»: «Чтобы не быть скучными по картинке, мы дописывали сценки. КВН все же отличается от стэнд-ап, кардинально».

До летних каникул командам предстоит сыграть четвертьфинальные игры. А тем, кто участвует параллельно в других лигах не позавидуешь. Там ближайшие юмористические сражения начнутся уже в конце марта.

Реклама
Читайте также
Мурманские спасатели ликвидировали последствия автокатастрофыРоссийские банки продолжают наращивать прибыльЗлостный нарушитель из Мурманска, сбивший насмерть пожилую северянку, получил 2 года условноВ Мурманске на улице Лобова сгорела квартира
Завтра в Мурманске начнёт работу выставка известного фотохудожника Геннадия СубачаВ Мурманске нетрезвая мать ранила сына ножомВ Полярных Зорях горнолыжники разыграли первые медали 83 Праздника СевераЭкипаж подводной лодки Северного флота «Обнинск» отработал форсирование минных загражденийСтуденты индустриального колледжа в Мурманске получат сегодня сертификаты международного обучающего курса по морскому бурениюДрака водителей на перекрёстке в Мурманске (видео)
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  