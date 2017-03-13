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Россияне заплатили банкам 1,8 трлн рублей процентов

13:1513 марта 2017Просмотров: 147

Россияне заплатили банкам в прошлом году 1,8 трлн рублей процентов за пользование кредитами, следует из данных Центробанка.

Это 2% ВВП страны, две трети от бюджетного дефицита, почти вдвое больше госпрограммы заимствований и трат государства на ЖКХ.

Несмотря на значительное снижение ставок по кредитам в прошлом году, население не стало платить банкам меньше. Вероятно, эта тенденция сохранится и в этом году.

В 2015-м физлица также уплатили банкам 1,8 трлн рублей процентов, хотя условия кредитования в тот год были гораздо жестче.

Центробанк в конце 2014-го резко повысил ключевую ставку до 17%, что привело к общему удорожанию кредитов в стране.

Кроме того, банкиры серьезно ужесточили требования к заемщикам. Со смягчением денежно-кредитной политики ставки начали снижаться, сообщают "Известия"

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