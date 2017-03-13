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Сборная Мурманска стала победителем международных соревнований по играм в снежки

11:0013 марта 2017Просмотров: 187

В начале марта в Норвегии прошел Чемпионат Северных стран по правилам «Юкигассен» («Yukigassen»).

Сборная команда Мурманска, сформированная по итогам турнира, который прошел в областном центре, одержала уверенную победу на чемпионате Северных стран в Норвегии (г.Вардё).

В прошлом году мурманчане также победили на мировом первенстве.

Напомним, что «Юкигассен» (снежный бой) - командная игра в снежки. Игра появилась в 1980-е годы в Японском городе Собецу.

Сегодня в Японии около тысячи команд и десятки тысяч игроков в Юкигассен. В конце 1990-х годов Юкигассен пришел в северные страны Европы. 

Фото: Дом Молодежи 

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