Сборная Мурманска стала победителем международных соревнований по играм в снежки

В начале марта в Норвегии прошел Чемпионат Северных стран по правилам «Юкигассен» («Yukigassen»).

Сборная команда Мурманска, сформированная по итогам турнира, который прошел в областном центре, одержала уверенную победу на чемпионате Северных стран в Норвегии (г.Вардё).

В прошлом году мурманчане также победили на мировом первенстве.

Напомним, что «Юкигассен» (снежный бой) - командная игра в снежки. Игра появилась в 1980-е годы в Японском городе Собецу.

Сегодня в Японии около тысячи команд и десятки тысяч игроков в Юкигассен. В конце 1990-х годов Юкигассен пришел в северные страны Европы.



Фото: Дом Молодежи