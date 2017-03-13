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Специалисты Северного флота проведут боевые стрельбы из С-300 в Астраханской области

14:1413 марта 2017Просмотров: 83

Военные противовоздушной обороны Северного флота проведут тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Комплексы С-300, на которых воины ПВО будут выполнять стрельбы, уже отправлены железнодорожными эшелонами из пунктов постоянной дислокации в Мурманской области к месту проведения учений.

При этом задействованы только те системы вооружения, которые не задействованы в несении боевого дежурства по охране воздушного пространства российского Заполярья.

Перед отправкой в Астраханскую область дивизионы, задействованные в предстоящем тактическом учении, провели тренировки по совершению маршей в назначенные позиционные районы, развёртыванию комплексов и подготовке к ведению стрельбы, обеспечению охраны и противодействию условным диверсионным группам, а также отработали погрузку на железнодорожные платформы.

Боевые стрельбы комплексов ПВО С-300 Северного флота состоятся в апреле.

Они будут осуществляться по низколетящим, маневрирующим мишеням, имитирующим крылатые ракеты, летательные аппараты и другие средства воздушного нападения, сообщает пресс-служба СФ.

Планируется, что в рамках учений будет также проведён отборочный этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих ПВО «Ключи от неба» Армейских международных игр 2017 года.

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