Телепрограмма на 14 марта (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 14 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Котовский. 1, 2 серии. Сериал (16+)

Россия. 2009 г.

Историческая драма.

В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.

Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…

12:39 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:40 Познавательная программа (12+)

Что изучает наука о лазере?

Аральское море.

12:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Перепись пернатых.

12:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

14:00 Загадки космоса. Мы с Марса! Документальный цикл (16+)

Основатель Вестхеймерского института науки и технологии, профессор химии Стивен Беннер утверждает, что жизнь вначале возникла на Марсе, а уже потом она попала на Землю. Первые бактерии именно с Красной планеты занесло на нашу. Они дали начало жизни на Земле. А это значит, что мы, люди, в какой-то мере марсиане. И это не единственная теория, которая предполагает, что не только жизнь появилась на Земле из космических просторов, а сам человек инопланетного происхождения.

14:48 Познавательная программа (12+)

Что изучает наука о лазере?

Аральское море.

14:59 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Разрушители мифов. Медицинские опыты древних. Документальный цикл (16+)

Теории Чарльза Дарвина 150 лет, но многие ученые считают ее несостоятельной: она не дает объяснений многим сведениям, содержащимся в древних источниках. Человечество может быть частью какого-то глобального эксперимента. Не исключено, что люди – результат лабораторных опытов. В преданиях древнейшей цивилизации шумеров говорится о генетической селекции примитивного пещерного человека. Но кто этим занимался и зачем? Возможно, выводили лучшую породу или, наоборот, скрещивали, чтобы создать чудовищ? Как бы то ни было, среди бесчисленного множества экспериментальных особей выжил именно человек. И именно он оказался вершиной эволюции.

17:16 Познавательная программа (12+)

Что изучает наука о лазере?

Аральское море.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

17:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северный олень.

Заповедник. Тихая охота.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:58 Познавательная программа (12+)

Что изучает наука о лазере?

Аральское море.

19:09 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Окольцованные.

Заповедник. Семга от икринки до сеголетки.

Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:31 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Котовский. 3, 4 серии. Сериал (16+)

Россия. 2009 г.

Историческая драма.

В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.

Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…

22:36 Познавательная программа (12+)

Что изучает наука о лазере?

Аральское море.

22:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Семга от икринки до сеголетки.

22:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 8 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Они улыбаются. Героиня фильма, Наталья Казейн, занимается организацией праздников для онкобольных детей, прикованных к инвалидному креслу.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Ледовый ад. Война на севере. Советско-финская война 1939 года длилась всего 105 дней. Финны назвали её ледовым адом. Об этих днях почти ничего нет в архивах. Авторы попытались собрать факты о событиях на Мурманском и Кандалакшском направлениях.

Создавая Баренц Блюз Лабораторию. Чёлнес. По преданию, много веков назад здесь жил король саамов. Это место излучает энергию, образованную историей, природой и силой океана. Сегодня здесь стоит маяк. Именно сюда для создания музыки приехала группа «Баренц Блюз Лаборатория». В её составе швед, двое русских, норвежец и финн.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Карелия. Точка. В старинном поморском селе Нюхча еще работает рыболовецкий колхоз, школа. А старые жители старательно хранят традиции старинного богатого и знаменитого села.

Коми финн. В 1932 году финн Микко Кокко переходит границу СССР в поисках работы и попадает под молот репрессий.