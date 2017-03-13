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Топливо на российских АЗС начнут проверять экспресс-тестами

13:2513 марта 2017Просмотров: 128

Разработанный в подведомственном институте экспресс-анализатор позволит за несколько минут с точностью до 95% установить октановое и цетановое числа топлива, а также массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца.

Сейчас проверка качества топлива занимает около недели и стоит 15-25 тысяч рублей за каждый образец, сообщает drom.ru.

В Росстандарте говорят, что теперь лабораторный анализ нужно будет проводить лишь в том случае, если экспресс-тест выявил отклонения.

Ведомство считает, что новая схема позволит в 6-8 раз уменьшить расходы на контроль качества топлива, увеличить охват проверок и сократить их сроки, а также снизить административное давление на добросовестный бизнес.

Напомним, Росстандарт отчитался о результатах проверок российских АЗС в 2016 году.  Некачественный бензин нашли на каждой восьмой российской АЗС.



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